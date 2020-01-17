Almanya: Organ bağışı reform teklifi parlamentoda reddedildi
Almanya'da milletvekilleri, itiraz etmedikleri sürece herkesi potansiyel bağışçı yapacak organ bağışı reformuna karşı oy kullandı. Ülkede nakledilecek organ açığına çözüm bulmak üzere tasarlanan reform teklifi, perşembe günü parlamentoda tartışılmasının ardından 379'a 292 oyla reddedildi.
17.01.2020 07:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 07:43
Almanya'da milletvekilleri, itiraz etmedikleri sürece herkesi potansiyel bağışçı yapacak organ bağışı reformuna karşı oy kullandı.
Ülkede nakledilecek organ açığına çözüm bulmak üzere tasarlanan reform teklifi, parlamentoda tartışılmasının ardından 379'a 292 oyla reddedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com