Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ı ziyaret etti

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, Muğla'da Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, Muğla'da Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Wolter, Almanya'nın Muğla Fahri Konsolosu Gülay Kaman Kaplan'ın da eşlik ettiği ziyarette, Kaymakam Yılmaz ile bir süre görüştü.

Görüşmenin sonunda Wolter, kaymakamlık şeref defterini imzaladı.

Wolter, Alman ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yerlerden olan Bodrum'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaymakam Yılmaz ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Wolter, gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras