Almanya Dönüşü Havaalanında Gözaltına Alınan Pınar Aydınlar Tutuklandı
HDP Parti Meclis Üyesi ve sanatçı Pınar Aydınlar, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne götürüldü.
Pınar Aydınlar, HDP milletvekili adayı olarak yürüttüğü çalışmalar sırasında yaptığı konuşmalardan dolayı ceza almıştı. Ünlü sanatçı, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İstanbul Atatürk Havalananı'nda pasaport kontrolünde gözaltına alındı.
10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
HDP PM üyesi ve sanatçı Pınar Aydınlar, 7 Haziran 2015 seçimlerinde İzmir'de yaptığı seçim konuşmaları sonrasında örgüt propagandası yapmakla suçlanmış ve yargılandığı mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çaptırılmıştı. Bugün, Almanya dönüşü sonrası uçaktan iner inmez gözaltına alınan Aydınlar, Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.
PASAPORTUNA EL KONULDU
Pasaportuna el konulan Pınar Aydınlar, Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine götürüldü.
ARKADAŞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Aydınlar'ın bir arkadaşı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili dostum, yoldaşım Pınar Aydınlar'la görüştüm, tutuklanmış! Bakırköy'e götürüyorlar! Son söz olarak bana 'Ülkemin zindanlarında faşizme direnerek yatmayı, Avrupa'nın süslü sokaklarına özgürce yürümeye tercih ediyorum' dedi" ifadesini kullandı.
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Arif sağın edki gelini o kadar çok pkk lehine propaganda yaptı kaçtı ve döndü layığını bulduCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu vatan hainimi ünlü? PuuhhahahaahhhaaaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu LA ÜNLÜ :))Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Bunlar nasıl bir özgürlük istiyor anlamadım,birzamanlar Iraklılarda özgürlük isteyip abd ye ülkelerini satmışlardı şimdi Iraklıların çoğu Amerikan melezi oldu,Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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Bunun neresi ünlü?Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır