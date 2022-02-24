Almanya'dan Rusya'ya çağrı: Ukrayna-Rusya krizinden sonra dünya farklı olacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşen ve Ukrayna- Rusya krizi hakkında değerlendirmelerde bulunan lmanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Vladimir Putin'i yalancılıkla suçladı. Geçtiğimiz günlerde Vladimir Putin'in yaptığı savaş çıkmayacak açıklamalarını eleştiren Baerbock, Vladimir Putin'in yalan söylediğini iddia etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un açıklamaları şöyle:

"Putin, Minsk anlaşmasını parçaladığına göre, Ukrayna- Rusya krizinden sonra dünya farklı olacak. Uluslararası toplum, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal etmesini kabul etmeyecektir. "Onların ( Ukrayna halkı) dramatik durumuna gözlerimizi kapatamayız"

AVRUPA BİRLİĞİ SAVAŞI ÖNLEMEK İSTİYOR

Avrupa Birliği üye ülkelerinin önümüzdeki günlerde Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını artıracağını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, her şeye rağmen Rusya ile olan diplomatik ilişkileri askıya almayacaklarını açıkladı. İletişim kanallarının daima açık olacağını vurgulayan Baerbock "Savaşı önlemek istiyoruz. Gerginlik adımlarını geri çekmek artık Rusya'nın elinde" şeklinde konuştu.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın açıklamaları şu şekilde:



"Bir hafta önce 'A' dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir. Demokratik, egemen ve özgür bir Ukrayna için doğacak ekonomik sonuçları kabul ediyoruz"

RUSYA DONETSK VE LUHANKS'I TANIMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat 2022 tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lukanks'ı ayrı birer cumhuriyet olarak tanıdığını tüm dünyaya duyurmuştu. Bu iki bölgenin bağımsızlığının Rusya'nın toprak bütünlüğü için kritik rol oynadığının altını çizen Başkan Putin konuşmasında şu ifadelere yer vermişti; "Geçmişte olanlar değiştirilemez ama en azından bunların üstüne konuşabiliriz. Bunu dürüst, açık bir şekilde yapabiliriz herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin.

"GEÇMİŞTE İÇ SAVAŞ SONRASI YAŞANANLAR YAŞANDI"

Hiçbir koşulda biz bir devlet oluşturmanın temelini bu şekilde kuramayız. Kimseyi suçlamıyorum. Geçmişte iç savaş sonrası yaşananlar yaşandı. Devlet bu şekilde oluşturuldu, tarihi bir olguydu, Ukrayna tam da bu şekilde oluşturuldu. Bolşeviklerin politikası olarak Ukrayna oluşturuldu. Şimdi Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir. Belgeler de bunu söylüyor. Arşiv bunu söylüyor. Lenin'in Donbass bölgesine ilişkin görüşü de bu şekilde."