Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı! Merkel'in veliahtı 'Türk Armin' kaybetti - Haberler
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Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti

AA / Erbil Başay - Haberler | Dünya

Almanya'da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci oldu. Merkel'in veliahtı olarak görülen ve Türklere yakınlığı nedeniyle Türk Armin olarak bilinen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise yüzde 24,1'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Parti, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerden sonra en düşük oy oranını almış oldu.

Almanya'da Federal Seçim Kurulu, 20. Dönem Federal Meclisin oluşması için yapılan genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını açıkladı. Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren SPD genel seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini aldı. 2017 seçimlerine göre oyunu 5,2 puan artıran SPD, 2002'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise yüzde 24,1'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Türklere yakınlığı nedeniyle Türk Armin adıyla bilinen Laschet, Merkel'in veliahtı olarak görülüyordu. CDU ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2017'deki seçimlere göre 8,9 puan azaldı. CDU/CSU, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerden sonra en düşük oy oranını almış oldu.

Yeşiller Partisi oy oranını 4 yıl önceki seçimlere göre 5,8 puan arttırarak 14,8 ile üçüncü olurken oy oranını 0,7 puan yükselten Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5 ile dördüncü sırada yer aldı. Yeşiller Partisi, şimdiye kadarki genel seçimlerde en yüksek oy oranını yakaladı.

Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise 2017'ye göre oy oranında 2,3 puan düşüş yaşayarak 10,3 ile beşinci parti oldu. Sol Parti de bir önceki seçimlere göre 4,3 puan oy kaybederek 4,9 ile altıncı parti çıktı.

Yüzde 5'lik seçim barajını geçememesine rağmen en az 3 bölgeden milletvekili çıkaran Sol Parti Alman Seçim Yasası'na göre elde ettiği oy oranında milletvekili kazandı ve gelecek yasama döneminde mecliste grup olarak temsil edilecek.

Geçici resmi sonuçlara göre meclisteki milletvekili dağılımı şu şekilde oldu: SPD 206, CDU/CSU 196, Yeşiller 118, FDP 92, AfD 83, Sol Parti 39.

Ayrıca Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) de 1 milletvekili ile mecliste yer alacak.

Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı! Merkel'in veliahtı
AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri
Almanya'da sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı 'Türk Armin' ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor

Almanya'da sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor
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Haber: Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı! Merkel'in veliahtı 'Türk Armin' kaybetti - Haberler
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