Merkel'in Veliahtından Korkutan Haber: Türkler Çifte Vatandaşlığı Kaybedebilir

Merkel'in, bulunduğu partinin liderliğini yapmayacağını söylemesinin ardından koltuğuna aday olan tek kadın Kramp-Karrenbauer, Almanya'da yaşayan Türklerin çifte vatandaşlığı kaybedebileceğinin sinyalini verdi. Siyasetçi, "Türkiye, ülkedeki vatandaşların kendi tarafında olmasını istiyor. Eğer bu durum devam ederse çifte vatandaşlık amacını yitirmiş olur. Bu sistemin nasıl biteceğine dair konuşmamız gerekiyor" dedi.

MERKEL'İN KOLTUĞUNA ADAY OLAN TEK KADIN

Geçtiğimiz haftalarda Alman siyasetinde adeta deprem yaşandı. Almanya'nın başbakanı ve uzun yıllar boyunca Hıristiyan Demokrat Parti'yi yöneten Angela Merkel, partinin liderliğini daha sonra yapmayacağını açıklamış ve Alman siyasetinde bütün gözler Merkel'in koltuğuna dikilmişti. Adaylar arasında dikkat çeken isimlerden birisi de şu ana kadar adaylığını duyuran tek kadın olan Annegret Kramp-Karrenbauer. Bild am Sonntag'ın yaptığı ankete göre oyların yüzde 32'sini alan, ARD tarafından yapılan anket çalışmasında ise oyların %46'sını alan ve 7 Aralık'ta gerçekleşecek parti kongresinde seçilme ihtimali olan Kramp-Karrenbauer, ülkenin çok okunan dergilerinden Spiegel'e konuştu.

ÇİFTE VATANDAŞLIK UYGULAMASINDAN RAHATSIZ

Kram-Karrenbauer, ülkesinde uygulanan çifte vatandaşlık uygulamasından rahatsız olduğunu söyledi. Kram-Karrenbauer, Alman ve Türk çifte vatandaşlığının beklenen verimi sağlamadığını söyledi.

"BU SİSTEMİN NASIL BİTECEĞİNE DAİR KONUŞMAMIZ GEREKİYOR"

Siyasetçi, "Türkiye, ülkedeki vatandaşların kendi tarafında olmasını istiyor. Eğer bu durum devam ederse çifte vatandaşlık amacını yitirmiş olur. Bu sistemin nasıl biteceğine dair konuşmamız gerekiyor" dedi. Kramp-Karrenbauer, daha önce de çocuklarıyla Almanya'ya göç eden bireylere vatandaşlık verilmesini fakat çocuklarına verilmemesini desteklediğini duyurmuştu.