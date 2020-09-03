Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor
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Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor

Berlin'de ülke bayraklarını meydanlara çizerek para kazanan bir sokak sanatçısı, Türk bayrağını yere çizmek yerine demir bir çubuğa astı. Nedenini soranlara da "Türkler bayraklarını yere çizmemi istemiyor" şeklinde bir açıklama yapıyor.

03.09.2020 08:32 | Son Güncelleme: 03.09.2020 08:46

Almanya Berlin'deki sokak sanatçısı Marian, ülke bayraklarını önemli meydanlara çiziyor. Romanya'dan gelen ve geçimini bu yolla sağlayan Marian'ın Türk bayrağına karşı özel bir hassasiyeti var.

Türk bayrağını yere çizmeyip bunun yerine bayrağı asmayı tercih eden Marian, nedenini soranlara da "Türkler bayraklarını yere çizmemi istemiyor" yanıtını veriyor.

Marian'ın Türk bayrağı hassasiyeti duygulandırıyor;

Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor
Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor
Haber Yorumları (45)
TUĞRA: bunlar alışmış bayraktan don mayo yapıp giymeye bizim bayrağımızı diğer milletlerden ayırt eden en çarpıcı özellik dediğim gibi onlar don mayo yapar giyer biz onun uğruna ölürüz mesele bu
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OLAY BU: bumudur. . . işte budur
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FENERLİ: Bayraktaki asalete bak kurban olurum ????????????????????????????????????????????????????????????????????
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