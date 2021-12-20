Almanya'da Türkler için Türkçe Covid-19 kamu spotu hazırlandıDoktor Cihan Çelik: "Aşınızı olun ve bu salgının sonunu getirelim" - Haberler
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Almanya'da Türkler için Türkçe Covid-19 kamu spotu hazırlandıDoktor Cihan Çelik: "Aşınızı olun ve bu salgının sonunu getirelim"

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Koca - Haberler | Güncel

- Almanya'da Türkler için Türkçe Covid-19 kamu spotu hazırlandı Doktor Cihan Çelik: "Aşınızı olun ve bu salgının sonunu getirelim" Almanya'da hükümet, Covid-19 salgınına karşı başlattığı "Impfwissen" kampanyasıyla ülkede yaşayan Türk kökenliler için de Türkçe kamu spotu hazırlattı.

- Almanya'da Türkler için Türkçe Covid-19 kamu spotu hazırlandı

Doktor Cihan Çelik: "Aşınızı olun ve bu salgının sonunu getirelim"

BERLİN - Almanya'da hükümet, Covid-19 salgınına karşı başlattığı "Impfwissen" kampanyasıyla ülkede yaşayan Türk kökenliler için de Türkçe kamu spotu hazırlattı.

Alman hükümeti, halkı Covid-19 salgını hakkında bilgilendirmek için "Impfwissen" (aşı bilgisi) kampanyası başlattı. Hükümet, Türk kökenli yurttaşlar için de Darmstadt Kliniğinde akciğer hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Doktor Cihan Çelik'e Türkçe kamu spotu hazırlattı. Almanya'da yabancı kökenliler arasında Covid-19 salgının daha yaygın olduğunu ve bunun nedenlerinin de sosyoekonomik durumlar, ikamet edilen evlerin yetersizliği ve var olan kronik hastalıklar olduğunu belirten Çelik, Federal hükümetin hazırlattığı kamu spotunda, "Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için aşı olun. Salgına karşı en büyük savunma sistemi aşı olmaktır. Aşının yan etkisi Covid-19 virüsünden daha azdır. Aşınızı olun ve salgının sonunu getirelim" ifadelerine yer verdi.

Almanya'da Türkler için Türkçe Covid-19 kamu spotu hazırlandıDoktor Cihan Çelik: Aşınızı olun ve bu salgının sonunu getirelim

Almanya'da Türkler için Türkçe Covid-19 kamu spotu hazırlandıDoktor Cihan Çelik: Aşınızı olun ve bu salgının sonunu getirelim

Almanya'da Türkler için Türkçe Covid-19 kamu spotu hazırlandıDoktor Cihan Çelik: Aşınızı olun ve bu salgının sonunu getirelim

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