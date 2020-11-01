Almanya'da Türk Gazeteciler Birliği kuruldu
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Almanya'da Türk Gazeteciler Birliği kuruldu

01.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:27
Almanya'da Türk Gazeteciler Birliği kuruldu

Almanya'da ulusal gazetelerde ve haber ajanslarında çalışan Türk gazeteciler tarafından Türk Gazeteciler Birliği (TJV) kuruldu.

Almanya'da ulusal gazetelerde ve haber ajanslarında çalışan Türk gazeteciler tarafından Türk Gazeteciler Birliği (TJV) kuruldu.

TJV Başkanı İsmail Erel, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya ile Türkiye arasındaki İşgücü Anlaşması'nın 59. yıl dönümünde Frankfurt yakınlarında bulunan Mörfelden-Walldorf beldesinde Almanya'da yaşayan Türk gazeteciler olarak bir birlik kurduklarını kaydetti.

Erel, TJV'nin ulusal gazete ve ajanslarda çalışan gazetecilerin kurduğu ilk dernek olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Dernek olarak Alman gazetecilerle diyalog içinde olacağız. Özellikle Almanya'daki Türk toplumunun da medyada sesi olmaya gayret göstereceğiz. Çok tecrübeli, yıllarını profesyonel olarak gazeteciliğe vermiş isimlerle yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Tan

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