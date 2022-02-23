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Almanya'da tarihi Brandenburg Kapısı'na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Almanya'da tarihi Brandenburg Kapısı'na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artmaya devam ederken, Almanya'da Ukrayna'ya sembolik bir destek geldi. Başkent Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı. Berlinlilerin, tarihi kapının renklendirilmesine büyük ilgi gösterdiği görüldü.

(İHA)

Almanya'da tarihi Brandenburg Kapısı'na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

Almanya'da tarihi Brandenburg Kapısı'na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

Almanya'da tarihi Brandenburg Kapısı'na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Brandenburg Kapısı, Almanya, Ukrayna, Rusya, Yerel, Güncel, Haberler

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