Son dakika haber... Almanya'da sel felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi

Bir son dakika haberine göre Almanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle binaların çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 112e yükselirken 70 kişinin de hala kayıp olduğu açıklandı.

Almanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle binaların çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 112e yükselirken 70 kişinin de hala kayıp olduğu açıklandı.

Almanya'nı etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından meydana gelen sel can kayıplarına yol açtı. Koblenz polisinin yaptığı açıklamaya göre, Ahrweiler bölgesindeki özellikle etkilenen Eifel ve Schuld kasabasında toplamda 4 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ise Altena ve Werdohl'da 2 itfaiyecinin kurtarma çalışmasında hayatını kaybettiği duyuruldu. Solingen'de ve Unna bölgesinde, mahzenleri su basması neticesinde 2 kişi öldü. Rheinbach'tan 1 kişinin daha öldüğü bildirildi. Köln'de 72 yaşında bir kadın ve 54 yaşında bir erkek mahzenlerini su basması nedeniyle mahzende can verdiği açıklandı.

Rheinland-Pfalz eyaleti Eifel kasabasında yüzlerce kişi evlerinde sular altındaki evlerinde mahsur kaldı.

135 bin kişiye elektrik verilemiyor

Selin vurduğu ve afet bölgesi ilan edilen Ahrweiler bölgesinde de birçok yerleşim yeri sular altında kaldı. Alman ordusu ve polis, felaket bölgesine sevk edilerek kurtarma çalışmalarına başladı. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ise felaket nedeniyle 135 bin kişiye enerji verilemiyor. Fırtına nedeniyle birçok otoyol trafiğe kapatılırken tren sereleri de iptal edildi.

Öte yandan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg ve Saksonya eyaletlerini etkisi altına aldı. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı