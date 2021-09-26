Almanya'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,8'ini aldı
- Almanya'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,8'ini, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise oyların yüzde 24,2'sini aldı.
- Almanya'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,8'ini, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise oyların yüzde 24,2'sini aldı. İki parti arasındaki oy farkı yüzde 1,6'ya yükseldi.
(İHA)
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