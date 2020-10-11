Almanya'da polisin bir kişinin kafasını diziyle bastırdığı şiddet görüntüleri tepki çekti
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Almanya'da polisin bir kişinin kafasını diziyle bastırdığı şiddet görüntüleri tepki çekti

11.10.2020 19:31 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:51

Almanya'nın Krefeld kentinde polisin bir kişiyi yumrukladığı ve kafasını diziyle bastırdığı şiddet görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Görüntüler, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'u akıllara getirdi.

Almanya'da polisin bir kişiyi yumrukladığı ve kafasını diziyle bastırdığı şiddet görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Almanya'nın Krefeld kentinde bir binada çıkan yangın sonrası polisin bir kişiyi yumrukladığı ve kafasını diziyle bastırdığı şiddet görüntüleri sosyal medya tepki çekti. Görüntülerde gözaltına alınmak istenen Tunus vatandaşının iki polis memuru tarafından kollarından tutulduğu sırada, kadın polis memuru tarafından yumruklandı. Daha sonra ise polis memuru gözaltına almak istediği kişinin başını diziyle yere bastırdı. Görüntüler ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'u akıllara getirdi.

ZOR KULLANILARAK GÖZALTINA ALINDI

Krefeld polisi tarafından yapılan açıklamada, kundaklanma şüphesiyle gözaltına alınmak istenen kişinin zor kullandığı ifade edilirken, polisinde bu nedenle zor kullanarak şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi. Kuzey Ren Vestfalya Emniyeti, ise görüntülerin incelendiğini açıkladı.

"DOĞRUDAN ZORLAMANIN ORANTISIZ BİÇİMDE KULLANILMASI"

Polizei Grün Derneği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bu müdahaleyi tamamen profesyonellikten uzak ve doğrudan zorlamanın orantısız biçimde kullanılması olarak değerlendiriyoruz. Bir bar kavgasını hatırlatıyor" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da son zamanlarda polis şiddetinin artması nedeni ile ülke genelinde çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Almanya'da polisin bir kişinin kafasını diziyle bastırdığı şiddet görüntüleri tepki çekti
Almanya'da polisin bir kişinin kafasını diziyle bastırdığı şiddet görüntüleri tepki çekti
Almanya'da polisin bir kişinin kafasını diziyle bastırdığı şiddet görüntüleri tepki çekti
Almanya'da polisin bir kişinin kafasını diziyle bastırdığı şiddet görüntüleri tepki çekti
Almanya'da polisin bir kişinin kafasını diziyle bastırdığı şiddet görüntüleri tepki çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN KARAMURAT

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