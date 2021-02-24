Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor.

Başbakanlık önünde eylemini sürdüren anne Maide T, Alman yetkililerin ilgisizliğini eleştirdi.

Maide T, Alman yetkililerin eylemine sessiz kalmalarına anlam veremediğini belirterek, "Neredeyse bir buçuk yıldır eylem yapıyorum. Bu kadar da kayıtsız kalınmaz. Burada kedi köpek için eylem yapmış olsaydım çoktan ne oluyor diye sormuşlardı. İnsan canı bu kadar mı kıymetsiz? Yoksa biz yabancıyız diye mi böyle oluyor? Alman olsaydık farklı mı olurdu? Aklımda bir sürü sorular var ama bu sorulara cevap alamamak beni çok üzüyor." dedi.

Kendi durumunda olan başka aileler de olduğunu bildiğini ifade eden Maide T, diğer ailelere de eylem yapma çağrısında bulunarak, "Birlikte olursak gücümüze güç katılır. Ancak o zaman muvaffak oluruz." diye konuştu.

Maide T, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında kendisinden bahsettiğini ve eylemine destek verdiğini belirterek bundan dolayı kendisine teşekkür etti.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ