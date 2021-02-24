Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

24.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:49
Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor.

Başbakanlık önünde eylemini sürdüren anne Maide T, Alman yetkililerin ilgisizliğini eleştirdi.

Maide T, Alman yetkililerin eylemine sessiz kalmalarına anlam veremediğini belirterek, "Neredeyse bir buçuk yıldır eylem yapıyorum. Bu kadar da kayıtsız kalınmaz. Burada kedi köpek için eylem yapmış olsaydım çoktan ne oluyor diye sormuşlardı. İnsan canı bu kadar mı kıymetsiz? Yoksa biz yabancıyız diye mi böyle oluyor? Alman olsaydık farklı mı olurdu? Aklımda bir sürü sorular var ama bu sorulara cevap alamamak beni çok üzüyor." dedi.

Kendi durumunda olan başka aileler de olduğunu bildiğini ifade eden Maide T, diğer ailelere de eylem yapma çağrısında bulunarak, "Birlikte olursak gücümüze güç katılır. Ancak o zaman muvaffak oluruz." diye konuştu.

Maide T, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında kendisinden bahsettiğini ve eylemine destek verdiğini belirterek bundan dolayı kendisine teşekkür etti.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Barış Manço İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Umut Bulut Hakan Kutlu Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 12:52:21. #1.15#
title