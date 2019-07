Almanya'da PEGIDA'cıların Lübcke cinayetine ilişkin söylemleri infiale yol açtı

Almanya'nın Dresden kentinde 2014 yılında kurulan İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin gösterisinde, Kassel Valisi Walther Lübcke cinayetine ilişkin sarf edilen sözler infiale yol açtı.

PEGIDA'cı göstericileri takip eden Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD muhabirlerinin Kassel Valisi Lübcke'nin öldürülmesi konusundaki sorusuna gösteriye katılan Almanlardan bazılarının, "Aşırı sol tehlikesine kıyasla her iki ya da üç yılda bir, bazı nefret nedenleriyle cinayet nispeten normal.", 'Ben Walter Lübcke'yi vatan haini olarak görüyorum. Kim kendi milletinin göç politikası yüzünden ülkeyi terk etmesini istiyorsa benim gözümde vatan hainidir.", "İşlenen cinayet bir nevi insani tepkidir." karşılığını vermesine siyasilerden tepki geldi.

Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, göstericilerin Lübcke cinayetine ilişkin kullandığı ifadeleri "iğrenç, utanç verici ve tümüyle kabul edilemez" olarak niteledi.

Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı (CDU) Armin Laschet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl bir zamanda yaşıyoruz ki, kameralar önünde cinayet için 'iyi oldu' deniliyor. İnsan bu tür şeylerden ürperiyor." ifadesini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Karl Lauterbach de PEGIDA'cıların insanları korkuttuğunu belirterek, Lübcke gibi katledilen demokratik bir siyasetçiye haset edenlerin her şeyi yapabileceğini vurguladı.

Saksonya Başbakan Yardımcısı Martin Dulig (SPD) de PEGIDA'nın Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından kontrol edilmesi çağrısında bulundu ve gösteriye katılanların "endişeli vatandaşlar" değil aksine faşist öncüler olduğunu kaydetti.

Dresden Savcılığı Sözcüsü Lorenz Haase da konuyla ilgili olarak "suçu övme" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aşırı sağcı Stephen Ernst tarafından öldürülen Kassel Valisi Lübcke, 2015'te mültecilerin Almanya'ya gelmelerini eleştirenlere karşı, "Bu değerleri paylaşmayan, istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir. Her Alman bunu yapmakta serbesttir." ifadesini kullanmış ve bu açıklama aşırı sağcı çevrelerden büyük tepki görmüştü.

Vali Lübcke, 2 Haziran'da evinin bahçesinde başına tek kurşun sıkılarak öldürülmüştü.

Valiyi öldürdüğünü emniyetteki sorgusunda itiraf eden Ernst, mahkemede bu ifadesini geri çekmişti.

Kaynak: AA