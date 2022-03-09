Putin'in arkadaşı olduğu için görevden alınan orkestra şefine yapılanlar Erdoğan'ı kızdırdı: Böyle saçmalık olmaz

TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 gündür Ukrayna'yı işgal eden Rusya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Savaş nedeniyle mesleklerini icra etmekte olan Rus vatandaşlarının haksız uygulamalara tabi tutulmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tutumu saçmalık olarak nitelendirdi.

"CADI AVINA ÇEVİRDİLER, BU NE SAÇMALIK!"

Erdoğan, "Rus sanatçılarına, sporcularına yönelik cadı avını da kabul etmiyoruz. Putin'in arkadaşı diye flarmoni orkestrası şefinin görevine son veriyorsunuz. Dostoyvski'nin eserlerine yasak getiriyorsunuz, böyle saçmalık olur mu? Bağdat'ta kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagü'den bunun ne farkı var? Aynı bu." ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN ARKADAŞINA KINAMA İÇİN 24 SAAT SÜRE VERİLMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dostu ve destekçisi olduğu bilinen dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev'e Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter tarafından, Putin'in saldırısını kınaması için 24 saat süre verilmişti. Şefin görevine daha sonra son verilmişti.

İTALYA'DA DOSTOYEVSKI KİTAPLARI YASAKLANMIŞTI

Savaş nedeniyle Milano'daki devlet okullarından Bicocca Üniversitesi'nde, Ukrayna-Rus savaşı nedeniyle Rus yazar Dostoyevski'in eserleri ders kitaplarından çıkartılmıştı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Bicocca Üniversitesi Dostoyevski eserlerinin herhangi bir yaptırıma dahil olmayacağını açıklayarak "Milano-Bicocca Üniversitesi, diyaloğa ve dinlemeye açık bir yüksek eğitim kurumudur." ifadelerine yer vermişti.