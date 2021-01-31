Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü

Almanya'da koronavirüs karantinasında tutulan iki yaşlılar yurdunda, yeni çıkan mRNA aşı yapılan yaşlılardan 22'si hayatını kaybetti. Yaşlılardan birinin aşıdan sonra kızını arayarak, "Cildim komple griye döndü" dediği ve ertesi gün öldüğü belirtildi.

Almanya'nın Leverkusen-Rheindorf'taki bir yaşlılar yurdunda ölüm kol geziyor. AWO-Heim'da kalan 149 yaşlı ve personel, koronavirüsün İngiltere mutasyonu olan B.1.1.7'ye yakalandı ve 15 yaşlı, yeni çıkan mRNA tabanlı aşıdan yapılmış olmasına rağmen koronavirüse bağlı sebeplerle can verdi. Bavyera'nın Miesbach Kasabası'nda da aşılanan 7 yaşlı insan da koronadan vefat etti.

İNGİLİZ VİRÜSÜ ÇIKTI

28 Aralık'ta Almanya'da ilk mutasyona uğramış koronavirüs vakasına rastlandığı, iki gün sonra ise aşılamanın başladığı açıklandı. O zaman sadece Pfizer/Biontech'in ürettiği mRNA aşısı kullanılıyordu. Almanya'da halen de bu aşı ile Moderna'nın mRNA tabanlı aşısı kullanılıyor.

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE KIZINI ARAMIŞ

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, aşılanan 15 yaşlı koronavirüsten ölürken, 32 yaşlı ile 25 çalışana daha korona bulaştı. Yaşlılardan birinin aşıdan sonra kızını arayarak, "Cildim komple griye döndü" dediği ve ertesi gün öldüğü belirtildi. Ölen 91 yaşındaki Johanna Bradke'nin kızı Bild Gazetesi'ne konuştu ve annesinin ikinci doz aşıyı öldüğü gün alacağı açıklandı.

DİĞER YURTLARA BULAŞTI

Pfizer/BioNTech ile Moderna'nın ürettiği, DNA'ya virüsle savaşmayı öğrettiği öne sürülen mRNA aşılarını savunanlar ise, "Ama zaten bu yaşlılar, korona kaptıkları dönemde aşı olmuşlardı" diyor. Uzmanlar ise, aşının ilk dozunun az koruma sağladığını, asıl korumanın ikinci dozla mümkün olduğunu belirtiyor.

Rheindorf'un, bu şok ölümlerle ilgili ilk örnek olmadığı, Bavyera'nın Miesbach kasabasında da 7 yaşlının aşıdan sonra can verdiği belirtildi. Dortmund, Riedstadt, Koblenz'de de aşılanan yaşlılara yeniden koronavirüs bulaştığı belirtiliyor.

Özellikle koronanın İngiltere mutasyonunun bir-iki dakika içinde temas eden kişiye bulaştığı açıklanırken, zaten karantinada tutulan ve kimsenin girmesine izin verilmeyen yaşlılar yurduna virüsün nasıl girdiği tam olarak bilinmiyor.

ELÇİ-RNA TEKNOLOJİSİ

Çin ve Rusya'nın tercih ettiği geleneksel aşılara karşılık Moderna, geleneksel aşı yöntemi yerine elçi-RNA (mRNA) teknolojisini kullanıyor. Bu yöntemi deneyen şirketler arasında BioNTech/Pfizer ve AstraZeneca/Oxford Üniversitesi de yer alıyor.

Bu teknoloji sayesinde herhangi bir mutasyon durumunda aşıya gerekli düzenleme ve eklemelerin hızla yapılabileceği kaydediliyor.