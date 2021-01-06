Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Şehir merkezinden detaylar Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının aldığı kararlar doğrultusunda ülkede yeni vakalardaki artış hızının düşmemesi ve yoğun bakımda bulunanların sayısının yüksek seviyede seyretmesinden dolayı Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı ve 16...