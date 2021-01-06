Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı
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Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı

06.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:38

Şehir merkezinden detaylar Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının aldığı kararlar doğrultusunda ülkede yeni vakalardaki artış hızının düşmemesi ve yoğun bakımda bulunanların sayısının yüksek seviyede seyretmesinden dolayı Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı ve 16...

Şehir merkezinden detaylar Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının aldığı kararlar doğrultusunda ülkede yeni vakalardaki artış hızının düşmemesi ve yoğun bakımda bulunanların sayısının yüksek seviyede seyretmesinden dolayı Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı ve 16 Aralık'tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı. Kısıtlamaların uzatılmasıyla şehir merkezinde yoğunluk yaşanan alanlar boş kaldı. Berlin'in uğrak yerlerinden Alexanderplatz Meydanı'nın kısıtlamalar nedeniyle boş kalmasını fırsat bilen bir kadın meydandaki kuşları besledi.

Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı
Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı
Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı
Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş

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