Almanya'da karnavalda bir araç kalabalığa daldı: 10 yaralı, sürücü gözaltında
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Almanya'da karnavalda bir araç kalabalığa daldı: 10 yaralı, sürücü gözaltında

Almanya'da bir karnanavalda en az 10 kişinin ezilmesine neden olan sürücü gözaltına alındı

24.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:57
Almanya'da karnavalda bir araç kalabalığa daldı: 10 yaralı, sürücü gözaltında

'nın Hesse eyaletinde düzenlenen bir karnavalda aracını kalabalığın üzerine sürerek 10 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.


Yetkililer olayın kaza ya da saldırı olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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