Almanya'da iki Türk çocuk için doku tipleme kampanyası düzenlenecek

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Stuttgart ve Heilbronn kentlerinde, lösemi hastası 8 aylık Mahir Dadaloğlu ve Adrenolökodistrofi (ALD) adlı genetik hastalığı bulunan 5 yaşındaki Erkin Aydın için doku tipleme kampanyaları düzenlenecek.

İki Türk çocuğun yaşama tutunması için 2 Ekim'de Heilbronn'daki Franken Stadı'nda ve Stuttgart'ın Feuerbach ilçesindeki Mauserstrasse 22 adresinde, ayrıca 10 Ekim'de Fellbach kentindeki Cannstatterstrasse 40 adresinde doku tipleme kampanyaları yapılacak.

Mahir'in babası Celal Dadaloğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çeşme'de temmuzda tatilde bulundukları sırada çocuğunun fenalaştığını ve hemen doktora ardından da Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine gittiklerini söyledi.

Hastanede Mahir'den kan alındığını anlatan Dadaloğlu, "Burada bebek ve çocuklarda nadir görülen juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) şüphesinin bulunduğunu söylediler." dedi.

Tatili yarıda bırakarak Almanya döndüklerini ifade eden Dadaloğlu, Berlin'deki Charite Hastanesi'nde çocuğun bel kemiğinden alınan örneğin laboratuvarda incelenmesinin ardından JMML kan kanseri teşhisinin konulduğunu belirtti.

Çocuğun kan kanseri olduğunu öğrendiklerinde yıkıldıklarını ve çaresiz kaldıklarını anlatan Dadaloğlu, Mahir'in iyileşmesi için kök hücre naklinin yapılması gerektiğini söyledi.

Dadaloğlu Alman Kemik İliği Bankasının (DKMS) devreye girdiğini ifade ederek, "Ancak şu ana kadar sonuç alınmadı. DKMS'nin iş birliği yaptığı Kızılay ve Türkiye Kök Hücre Merkezi'nde (TÜRKKÖK) de eşleşme yapılacak." diye konuştu.

Mahir'in hayata tutunması için kök hücreye acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Dadaloğlu, halkı Stuttgart, Heilbronn ve Fellbach'da yapılacak doku tipleme kampanyalarına katılmaya çağırdı.

Dadaloğlu, bu hastalığa yakalanan birçok çocuğun ilik beklediğini belirterek, bu çocukların hepsinin umudunun kök hücre olduğunu kaydetti.

Erkin'in annesi Ebru Aydın da çocuğuna ağustosta ALD teşhisi konulduğunu belirterek, "Hem oğlumuz hem başkaları için umut ışığı olma adında uygun ilik bulunması konusunda kampanyalar düzenliyoruz." dedi.

Aydın, Erkin'in beyninin çok fazla hasar görmemesi için acil uygun iliğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.