Almanya'da her dört kişiden biri göçmen kökenli

21.08.2019 16:34

Almanya'da yaşayan yaklaşık 20 milyon 800 bin göçmen nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bu göçmen kökenlilerin 10 milyon 900 bini ise Alman vatandaşlığına sahip.Almanya'da 2018 yılında yaklaşık 20 milyon 800 bin göçmen kökenlinin bulunduğu belirtildi. Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada, göçmen kökenlilerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 2,5 oranında artış gösterdiği bildirildi. Açıklamada Almanya'da 2017 yılında 20 milyon 300 bin göçmen kökenlinin bulunduğuna işaret edildi.



Bir kişi veya bu kişinin ebeveynlerinden her ikisi ya da biri doğduğunda Alman vatandaşı değilse o kişi Alman vatandaşı da olsa, göçmen kökenli olarak kabul ediliyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'daki toplam nüfusun dörtte biri bu kritere uyuyor.



Açıklamaya göre 2018'de Almanya'da yaşayan göçmen kökenli insanların yüzde 52'si Alman vatandaşlığına sahipken, yüzde 48'i yabancı pasaportu taşıyor. 10 milyon 900 bin göçmen kökenli Almanın yarıya yakını Alman vatandaşı olarak dünyaya geldi. 20 milyon 800 bin göçmen kökenliden 13 milyon 500 bini Almanya sınırları dışında doğdu.



Göçmenlerin çoğu ailevi nedenlerle geldi



Federal İstatistik Dairesi'nin göçmen kökenlilerle yaptığı mülakata göre ise Almanya'ya yerleşen göçmenlerin yüzde 48'i ailevi nedenlerle göç etti. Yüzde 19'u çalışma, yüzde 15'i iltica veya sığınma yüzde 5'i ise eğitim amacıyla Almanya'ya yerleşti. Buna göre ailevi nedenlerle gelenlerin yüzde 72'sini Avrupa'dan göç edenler oluşturuyor. Aynı şekilde çalışmak üzere Almanya'ya göç edenlerin yüzde 85'i Avrupa ülkelerinden. İltica ya da sığınma amacıyla gelen insanların yüzde 47'sini Ortadoğulular oluştururken, yüksek öğrenim ya da mesleki eğitim için gelenlerin yüzde 40'ı Avrupa'dan, yüzde 38'i ise Asya ülkelerinden göçmenler.



DW/TY,JD



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