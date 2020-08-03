Almanya'da hafta sonundaki gösterilerde Kovid-19 önlemlerine uyulmaması eleştirildi
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Almanya'da hafta sonundaki gösterilerde Kovid-19 önlemlerine uyulmaması eleştirildi

Almanya'da hafta sonu başkent Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı yapılan gösterilerde Kovid-19 önlemlerine uyulmaması eleştirildi.

Almanya'da hafta sonundaki gösterilerde Kovid-19 önlemlerine uyulmaması eleştirildi
03.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:09

Almanya'da hafta sonu başkent Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı yapılan gösterilerde Kovid-19 önlemlerine uyulmaması eleştirildi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, düzenlediği basın toplantısında, bu zor dönemde barışçıl gösterilerin önemli olduğunu belirterek, "Ancak hafta sonu izlemek zorunda kaldığımız görüntüler kabul edilemez." dedi.

Berlin'deki gösterilerde hijyen ve koruma önlemlerine riayet edilmediğini, insan onurunu hiçe sayan ifadeler kullanıldığını ve gazetecilerin işlerini yapmalarının engellediğini ifade eden Demmer, yaşananları kınadığını kaydetti.

Demmer, birçok gösterici davranışının hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağına işaret ederek, yüksek bir değer olan gösteri yapma özgürlüğünün istismar edildiğini bildirdi.

Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter de göstericileri eleştirerek, "Hafta sonu takip edilen gösteriler, enfeksiyondan korunulması bakımından hepimiz için sağlık tehlikesi oluşturuyor. Bu, kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı herkesin sorumlu davranmasını istedi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de video mesajı yayınlayarak Kovid-19 önlemlerine uymayan göstericilere tepki gösterdi.

"Kimilerinin sorumsuzluğu, hepimiz için risktir." diyen Steinmeier, özellikle şimdi dikkatli olunmaması durumunda birçok kişinin sağlığının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

Steinmeier, tedbirli davranılmaması durumunda toplumda, ekonomide ve kültürel alanda rahatlama olmayacağının altını çizerek, ülkede ikinci kez ciddi Kovid-19 kısıtlamalarının uygulanmasının önlenmesi için herkesin sorumlu davranmasını istedi.

Vaka sayılarındaki artış

Almanya'da haziran ve temmuz başında günlük 200 ila 500 olan yeni vaka sayılarının, geçen hafta günlük 850 ila 950 şeklinde seyretmeye başlaması endişeye yol açtı.

Hafta sonu Kovid-19 önlemlerine karşı yapılan ve 17 binden fazla kişinin katıldığı eylemlerde, göstericiler maske takmamış ve mesafe kuralına uymamıştı.

Kaynak: AA

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