Almanya'da güvenlik güçlerine saldıran bıçaklı saldırgan vurularak öldürüldü
Almanya'da polise saldıran bıçaklı saldırgan vurularak öldürüldü
06.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:14
Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde polise saldıran bıçaklı saldırgan vurularak öldürüldü. Saldırganın 37 yaşında bir Türk olduğu açıklandı.
Saldırganın elindeki bıçağı uyarılara rağmen bırakmak istemediği için vurulduğu bildirildi. Almanya, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ülkedeki terör tehdidi seviyesini yükseltmişti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com