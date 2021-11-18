Almanya'da Federal Meclisi'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi

Almanya'da Federal Meclis'te (Bundestag) yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yerel yönetimlerin karar almasında temel oluşturacak yeni tedbirler kabul edildi.

Meclis'te çoğunluğu bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından hazırlanan ve Enfeksiyon Yasası'nda değişikleri öngören yasa tasarısı 254'e karşı 398 milletvekilinin oylarıyla meclisten geçti. Oylamada 36 milletvekili çekimser kaldı.

Böylelikle 19 Mart 2022'ye kadar geçerli olacak düzenleme eyaletlerin Kovid-19 salgınına karşı mücadelede alacağı önlemler için bir temel oluşturacak.

Yeni düzenlemeye göre, eyaletler, somut salgın tehdidi oluştuğu durumlarda kamusal alanlarda kısıtlamalara gidebilecek ancak mağazaların ve okulların kapatılması gibi tedbirler alınamayacak.

Söz konusu düzenleme, eyaletlere, iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında "3G kuralı" (aşılanmış, test yaptırmış, iyileşmiş) getirmeyle restoranlara, barlara ve etkinliklere sadece aşılanmış ve iyileşmiş (2G kuralı) olanların girebilmesini öngören tedbirler alabilme imkanı tanıyor.

Bu kapsamda ayrıca, huzurevleriyle hastanelerde çalışan ve ziyaretçilere test zorunluluğu getirilebilecek.

Öte yandan, sahte aşı sertifikaları düzenlenmesi veya kullanılması da ceza kapsamına alınacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Federal Eyalet Temsilciler Meclisinin (Bundesrat) de onayı gerekiyor.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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