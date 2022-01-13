Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada, Suriyeli eski emniyet mensubu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum... - Haberler
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Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada, Suriyeli eski emniyet mensubu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum...

Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada, Suriyeli eski emniyet mensubu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum...
AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada, Suriyeli eski emniyet mensubu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum edildi.

Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada, Suriyeli eski emniyet mensubu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum edildi.

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Görüntü sosyal medyada infial yaratmıştı! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor

AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Son Dakika Haberleri

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