Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada, Suriyeli eski emniyet mensubu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum...
AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel
Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada, Suriyeli eski emniyet mensubu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum edildi.
Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada, Suriyeli eski emniyet mensubu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum edildi.
AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Son Dakika Haberleri
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