Almanya'da dünyaca ünlü mobilya devi otoparkını bayram namazı için Müslümanlara açtı
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Almanya'da dünyaca ünlü mobilya devi otoparkını bayram namazı için Müslümanlara açtı

Almanya'da dünyaca ünlü mobilya devi otoparkını bayram namazı için Müslümanlara açtıİskender Güngör/KÖLN, (DHA) ?

28.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:59

Almanya'da dünyaca ünlü mobilya devi otoparkını bayram namazı için Müslümanlara açtı

İskender Güngör/KÖLN, (DHA) ? Almanya'nın Wetzlar kentinde Ramazan Bayram namazı için otoparkını kullanımına açan dünyaca ünlü İsveçli mobilya devine Diyanet işleri Türk islam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın ( IGMG) Wetzlar'daki camilerin başkanları teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Almanya'nın Wetzlar kentinde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın (IGMG) tarafından düzenlenen ve 700 kişinin katıldığı bayram namazı için dünyaca ünlü İsveçli mobilya devi otoparkını açtı. Diyanet işleri Türk islam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları yetkilileri mobilya devine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Türk heyet başkanları beraberinde götürdükleri çiçek ve çikolatayı yetkiliere takdim etti. Alman ve Türk medyasının yanı sıra BBC, Reuters ve Arap basınında da yer alan otoparktaki namaz görüntüleri sosyal medyada binlerce paylaşım ve beğeni aldı.

BAŞVURUMUZA OLUMLU YANIT VERDİLER, TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Wetzlar DİTİB Başkanı Cemil Özkan koronavirüsten (Covid-19) dolayı sıkıntılı geçen ramazan ayından sonra geniş bir alanda bayram nam azı kılmak istediklerini, DİTİB ve IGMG olarak mobilya devinin yetkililerine başvurduklarını ve olumlu yanıt aldıklarını kaydetti. Wetzlar IGMG Başkanı Kadir Terzi de " Burada her hangi bir art niyet yoktu. Bazıları belki böyle düşünebilir. Zorunluluk nedeniyle bir çözüm aradık ve bulduk. Zaten camilerimiz açık olsaydı camilerimizde kılacaktık. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

MÜSLÜMANLARI AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUK

Mobil mağazasında sorumlu müdür olarak çalışan Detlef Boje de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Öncelikle Müslümanların bayram namazlarını park alanımızda kıldıkları için bizler de memnun olduk. Bu kadar çok memnuniyetle karşılaşılacağını ummuyorduk. Namaz anında yapılan video çekimleri, insanların fotoğraf çekmeleri bizleri gerçekten çok memnun etti. Fiziksel mesafe kurallarına dikkat edildiği için ayrıca memnun olduk. Organizatörlere ben de teşekkür ederim. Kapımız bu tip yardımlaşmalara her zaman açık. Tabii ki temennimiz bu tip virüsler tekrar yaşanmasın" diye konuştu.

Almanya'da dünyaca ünlü mobilya devi otoparkını bayram namazı için Müslümanlara açtı

Kaynak: DHA

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