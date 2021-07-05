Almanya'da DİTİB'in düzenlediği bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
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Almanya'da DİTİB'in düzenlediği bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Almanya'da DİTİB'in düzenlediği bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) düzenlenen "Temel dini bilgiler ve genel kültür" bilgi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) düzenlenen "Temel dini bilgiler ve genel kültür" bilgi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Çevrim içi düzenlenen ve 50 dernekten yaklaşık 1500 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenler Köln'deki DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Muharrem Kuzey yaptığı konuşmada, eğitimin önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız her yatırım geleceğe yapılmış iyi bir yatırım, atılmış güçlü bir adımdır." dedi.

2020-2021 eğitim dönemini değerlendiren Kuzey, "Pandemi döneminin başlangıcından bu yana çevrim içi eğitime geçtik ve hamdolsun güzel geri dönüşümler de aldık. Çoğunlukla online olarak geçirdiğimiz 2020-2021 eğitim dönemini online yarışma ile de tamamladık ve güzel bir şekilde noktaladık. Ancak yüz yüze eğitimin yeri bir başka. Bu nedenle eylül ayından itibaren inşallah tüm camilerimizde çocuk cıvıltıları eşliğinde yüz yüze eğitime başlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

İnşa edilen binaların ve mabetlerin çocuklarla, gençlerle ve cemaatle anlam kazanacağına işaret eden Kuzey, kaliteli bir eğitim için üçlü saç ayağı olarak tabir ettikleri din görevlisi, veli ve dernek yönetiminin çok önemli olduğunu söyledi.

Temel dini bilgiler ve genel kültür alanında dereceye giren 7-9, 10-12 ve 13-15 yaş gruplarında dereceye giren öğrencilere ödül ve başarı belgeleri takdim edildi.

Törende, DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı Adem Onur, öğrenci velileri, din görevlileri ve dernek yöneticileri de hazır bulundu.

Almanya'da DİTİB'in düzenlediği bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Almanya'da DİTİB'in düzenlediği bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Almanya'da DİTİB'in düzenlediği bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Almanya'da DİTİB'in düzenlediği bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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