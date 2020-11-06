Almanya'da çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Almanya'da çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı

06.11.2020 11:08 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:41
Almanya'da çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı

Almanya'da çiftçilik yapan Franz Dörtelmann, tarlasında 50 yıl önce bulunan, yaklaşık 140 ton ağırlığındaki dev kayanın bir milyar yaşında olduğunu ortaya çıktı.

Almanya'da çiftçilik yapan Franz Dörtelmann, tarlasında 50 yıl önce bulunan, yaklaşık 140 ton ağırlığındaki dev kayanın bir milyar yaşında olduğunu ortaya çıktı.

Almanya'nın Aşağı Saksonya bölgesinde bulunan Hüven beldesinde çiftçilik yapan  çiftçilik yapan Franz Dörtelmann'ın (52) 50 yıl önce dedesi tarafından tarlaya ekin ektiği sırada dev bir kaya keşfetti. Namı dilden dile yayılan dev kayalıkla ilgili jeologlar inceleme için bölgeye geldi. 

140 TON AĞIRLIĞINDA

5,80 metre uzunluğunda, 2,90 metre yüksekliğinde ve 4,50 metre genişliğinde olan dev kaya ile ilgili  jeologlar, kayadan örnek alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Çıkan sonuç jeogologları şaşkına çevirdi. Kayanın yaşının yaklaşık 1 milyar olduğu ve yaklaşık 140 ton ağırlğında olduğu tahmin ediliyor.

1 MİLYAR YAŞINDAKİ KAYAYA İSİM VERECEKLER

Kayanın, 14 gün içinde yetkililer tarafından kaldırılarak Hüven köyüne anıt olarak konulacağı belirtildi.  Belediye Başkanı Yardımcısı Alfons Kohne "Son dört hafta içinde, taşı görmeye yaklaşık 10 bin ziyaretçi geldi. Onu köye kurmak istiyoruz" dedi. Gelecek yıl dev granit kayaya isim verileceği belirtilidi.


- Almanya
Almanya'da çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kiloluk bomba imha edildi
Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kiloluk bomba imha edildi
Almanya'daki Türk işletmecilerden karantina isyanı
Almanya'daki Türk işletmecilerden karantina isyanı
Golan Tepeleri'nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu
Golan Tepeleri'nde 1700 yıllık yazılı taş bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Türkan Şoray Yonca Evcimik Caner Cindoruk İzzet Yıldızhan
Spor Ali Koç Mehmet Topal Lionel Messi Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 12:04:18. #1.15#
title