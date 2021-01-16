Almanya'da çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti
16.01.2021 15:44 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:48
Almanya'da çeşitli eyaletlerden başkent Berlin'e traktörleriyle gelen onlarca çiftçi, Almanya Başbakanlık binası önünde toplanarak hükümetin tarım politikasını protesto etti.
Almanya'da çeşitli eyaletlerden başkent Berlin'e traktörleriyle gelen onlarca çiftçi, Almanya Başbakanlık binası önünde toplanarak hükümetin tarım politikasını protesto etti. Başbakanlık binası önüne hazırladıkları pankartları asan çiftçiler, traktörleriyle bina önündeki caddeyi araç trafiğine kapatarak protestolarını gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş