Almanya'da çatışma: 1 polis öldü

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada vurularak ağır yaralanan polis hayatını kaybetti.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada vurularak ağır yaralanan polis hayatını kaybetti.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen kentinde bir eve, uyuşturucu ve kaçakçılık ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirildi. Evde bulunan 29 yaşındaki Thomas K.'nın silahlı olması ihtimaline karşı Münster şehrinden özel kuvvet polisleri çağrıldı. 28 yaşındaki özel kuvvet polisi şüpheliye kapıyı açmasını söylediği sırada şüpheli Thomas K., kapının önündeki özel kuvvet polisine iki el ateş etti. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti. Zanlı Thomas K. ise tutuklandı.

Cephanelik gibi ev

Zanlının evinde yapılan aramada çok miktarda nakit para, kokain, bir tabanca, birkaç pompalı tüfek, el bombası, çok sayıda kesici alet ve özel uyuşturucu ilaç ele geçirildi.

NRW polisi yasta

Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul yaptığı açıklamada, "Bugün kara bir gün" ifadelerini kullanarak polisin ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi. Bakan Reul, "Genç polis memurunun ölümü, polislerin vatandaşları korumak için aldıkları riski göstermektedir. İşiniz, hayati tehlikelerle dolu. Bugün, NRW polisi için kara bir gün" dedi. Hayatını kaybeden polis için eyalet genelinde polis araçlarından siren çalacağı bildirildi.

Öte yandan Gelsenkirchen şehri polis teşkilatının Türklere şiddet uyguladığı şiddetle bilindiği iddia edilirken daha önce de birçok Türk polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybetmişti. - DUSSELDORF

Kaynak: İHA