Almanya'da Burak Bektaş'ın Öldürülmesi

BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'de 2012'de cinayete kurban giden Burak Bektaş'ın babası Ahmet Bektaş, Alman polisinin, cinayetin üzerine gitmediğini savunarak, "Elimizden bir şey gelmiyor. Polis bize yardımcı olmuyor." dedi.



Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Berlin'de 2012 nisan ayında silahla vurulan ve ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Türk genci Burak Bektaş'ın ailesini evinde ziyaret etti.



Çelik, anne Melek ve baba Ahmet Bektaş'a başsağlığı dileyerek, olayın çok ciddiye alınacak bir konu olduğunu belirtti.



Bektaş ailesine destek vermesi gerektiğini vurgulayan Çelik, Burak Bektaş'ın heykelinin dikilebilmesi için iş adamlarına çağrıda bulundu.



Çelik, anıtın olduğu yerin bir park haline getirilebileceğini de kaydetti.



Baba Ahmet Bektaş ise Alman polisinin cinayetin üzerine gitmediğini savunarak, "Elimizden bir şey gelmiyor. Polis bize yardımcı olmuyor." dedi.



Çocuklarının Berlin'de doğduğunu ve burada büyüdüğünü, Alman vatandaşı ve burada kalıcı olduklarını anlatan Ahmet Bektaş, "Böyle olayların olmaması için faillerin yakalanıp yargılanması gerekiyor ki bir daha teşebbüste bulunmasınlar. Faili meçhul olmaması lazım. Açıklığa kavuşması lazım. Alman polisinden bunu bekliyoruz." diye konuştu.



Baba Bektaş, bu olayla ilgili dosyanın kapanmadığını ancak cinayetin üzerine de gidilmediğini yineledi.



Anne Melek Bektaş da oğlunun katilinin tespit edilememesine tepki göstererek, "Biz ne yapacağız. Bu ülkede çocuklarımızı kayıp mı edeceğiz. Ne olacak? Bugün bize oldu, bundan sonra başkasına olmasın." ifadesini kullandı.



Oğlunu yaklaşık 6 yıl önce kaybettiğine işaret eden anne Bektaş, "6 yıl oldu hiç bir şey bilmiyoruz. Çocuğumuz eve neden gelmiyor, bilmiyoruz. Kıyıp, bakamadığımız çocuğumuzu kaybettik." şeklinde konuştu.



Heykel dikilecek



Sevenleri tarafından kurulan Burak Bektaş İnisiyatifi, yaklaşık 2 hafta önce Burak Bektaş'ın öldürüldüğü yerin yakınında bir anıt dikti. Bektaş'ın ölümünün 6. yıl dönümü nedeniyle 5 Nisan 2018'de anıtın yanına bir heykel dikilmesi planlanıyor.



Burak Bektaş cinayeti



Berlin'de yaşayan 22 yaşındaki Burak Bektaş, arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada nisan 2012'de silahla vurularak hayatını kaybetmiş, iki arkadaşı ise ağır yaralanmıştı.



Görgü tanıkları, orta yaşın üzerindeki beyaz tenli saldırganın, gençlere ateş açtıktan sonra sakin ve sessiz şekilde olay yerinden uzaklaştığını bildirmişti.



Alman polisi, faili bulamazken, bugüne kadar faili işaret edebilecek hiçbir iz bulunamadığını ileri sürmüştü.