Almanya'da bal mumu müzesine yeni sakin: Greta Thunberg

29.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:02

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir müzede sergilenen bal mumu heykellere yeni bir isim daha eklendi: İklim aktivisti Greta Thunberg. Eser, heykeltraş Gottfried Kruger imzalı.



ABD'nin ünlü The Times dergisinin 2019'da yılın kişisi seçtiği Greta henüz 3 hafta önce 17 yaşını doldurdu. Genç aktivist Uluslararası Af Örgütü tarafından da Vicdan Elçisi Ödülü'ne layık görülmüştü. Euronews.com'da Görüntüle