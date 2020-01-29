Almanya'da bal mumu müzesine yeni sakin: Greta Thunberg
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Almanya'da bal mumu müzesine yeni sakin: Greta Thunberg

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir müzede sergilenen bal mumu heykellere yeni bir isim daha eklendi: İklim aktivisti Greta Thunberg. Eser, heykeltraş Gottfried Kruger imzalı.

29.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:02
Almanya'da bal mumu müzesine yeni sakin: Greta Thunberg

'nın Hamburg kentindeki bir müzede sergilenen bal mumu heykellere yeni bir isim daha eklendi: İklim aktivisti Greta Thunberg. Eser, heykeltraş Gottfried Kruger imzalı.


ABD'nin ünlü The Times dergisinin 2019'da yılın kişisi seçtiği Greta henüz 3 hafta önce 17 yaşını doldurdu. Genç aktivist Uluslararası Af Örgütü tarafından da Vicdan Elçisi Ödülü'ne layık görülmüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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