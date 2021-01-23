Almanya'da Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için gösteri yapıldı
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Almanya'da Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için gösteri yapıldı

23.01.2021 21:47 | Son Güncelleme: 23.01.2021 21:55

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Rusya'da tutuklanan muhalif Aleksey Navalnıy'n serbest bırakılması için gösteri düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Rusya'da tutuklanan muhalif Aleksey Navalnıy'n serbest bırakılması için gösteri düzenlendi.

Şansölyelik binası önünde toplanan binden fazla protestocu, Unter den Linden Caddesi üzerindeki Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü.

Göstericiler, üzerinde Navalnıy'ın serbest bırakılmasını talep eden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren dövizler taşıdı, sloganlar attı.

Göstericilerden soy ismini açıklamak istemeyen Aleksander, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının devam ettiği zor bir zamanda binden fazla kişinin, Navalnıy'ın özgürlüğü için olması için toplandığını belirterek, "İnsanlar, Rusya'da olup bitenler konusunda artık tolerans göstermek istemiyor." dedi.

Katja Gamoliova adlı gösterici de Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını istediklerini vurgulayarak, "Siyasi sebeplerle cezaevinde bulunan herkesin serbest bırakılmasını istiyoruz. Siyasi baskılara karşıyız. Biz Rusya'da özgürlüğün ve adaletin olmasından yanayız." şeklinde konuştu.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle dün duruşma yapılmıştı.

Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti, Kremlin'e muhalif Navalnıy'ın 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

Almanya'da Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için gösteri yapıldı
Almanya'da Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için gösteri yapıldı
Almanya'da Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için gösteri yapıldı
Almanya'da Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için gösteri yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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