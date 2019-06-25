Almanya'da Afrika sıcakları alarmı

ALMANYA'nın kuzey bölgelerinde ise hava sıcaklığı biraz daha düşük olacak ve 30 derece civarında seyredecek. Hava sıcaklıklarının artması sonucu orman yangını tehlikesi de artıyor. Brandenburg Eyaleti Mecklenburg Vorpommern ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde orman yangını tehlikesine karşı en yüksek alarmı verdi.

Sadece Almanya değil, 'aşırı sıcak hafta' alarmı Fransa'yı da harekete geçirdi. Fransa Eğitim Bakanlığı, sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı uyarıları nedeniyle bu hafta sonu yapılacak sınavları gelecek haftaya erteleyeceklerini açıkladı.