Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi
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Federasyon Kongresi Paul-Löbe Haus binası Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gelişi Siyasilerin Paul-Löbe Haus binasına gelişi Federal Meclis Başkanı SPD'li Baerbel Bas'ın konuşması BERLİN - Almanya'da 17.
Federasyon Kongresi Paul-Löbe Haus binası
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gelişi
Siyasilerin Paul-Löbe Haus binasına gelişi
Federal Meclis Başkanı SPD'li Baerbel Bas'ın konuşması
BERLİN - Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için Federal Meclisin (Bundestag) 736 milletvekilinin yanı sıra eyaletlerin belirlediği aynı sayıda delegeden oluşan Federasyon Kongresi (Bundesversammlung) Paul-Löbe Haus binasında toplandı.