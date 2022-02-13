Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Federasyon Kongresi Paul-Löbe Haus binası Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gelişi Siyasilerin Paul-Löbe Haus binasına gelişi Federal Meclis Başkanı SPD'li Baerbel Bas'ın konuşması BERLİN - Almanya'da 17.

Federasyon Kongresi Paul-Löbe Haus binası

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gelişi

Siyasilerin Paul-Löbe Haus binasına gelişi

Federal Meclis Başkanı SPD'li Baerbel Bas'ın konuşması

BERLİN - Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için Federal Meclisin (Bundestag) 736 milletvekilinin yanı sıra eyaletlerin belirlediği aynı sayıda delegeden oluşan Federasyon Kongresi (Bundesversammlung) Paul-Löbe Haus binasında toplandı.

Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi

Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi

Almanya'da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi

AA - Güncel

Meclis Başkanı, Angela Merkel, Almanya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title