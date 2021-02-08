Merkel'den Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Doğu Akdeniz'deki gelişmeler memnuniyet verici
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Merkel'den Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Doğu Akdeniz'deki gelişmeler memnuniyet verici

08.02.2021 23:02 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:07

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmenin ardından Merkel'in Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri memnuniyet verici bulduğu belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir video konferans görüşmesi yaptı.

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmede koronavirüs pandemisinin beraberinde getirdiği sınamalar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu, bunun yanı sıra bir dizi ikili ve uluslararası konunun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Başbakan Merkel, Doğu Akdeniz'de son dönemdeki olumlu sinyal ve gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, tartışmalı konularda şimdi diyalog yoluyla ilerleme sağlamanın önem taşıdığını vurgulamıştır" denildi.

Merkel'in AB ile Türkiye arasında istikrarlı ve yapıcı ilişkilerin önemine de vurgu yaptığı kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE-AB ZİRVESİ İSTEDİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise görüşmede Türkiye ile Almanya arasında işbirliğinin geliştirilmesi, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konuların değerlendirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirttiği ve Mart ayında düzenlenecek AB liderler zirvesi öncesinde temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdiği bildirildi.

Aralık ayında düzenlenen AB liderler zirvesinde, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırımların çerçevesinin genişletilmesi konusunda karar Mart ayındaki zirveye bırakılmıştı.

Erdoğan'ın, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi için gerekli çalışmalara bir an önce başlanması gerektiğini ifade ettiği, ayrıca Portekiz'in dönem başkanlığı bitmeden bir Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmesi beklentisini yinelediği kaydedildi.

Merkel'den Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Doğu Akdeniz'deki gelişmeler memnuniyet verici

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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