Almanya Başbakanı Merkel'den Hanau saldırısına kınama: Irkçılık bir zehirdir
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hanau kentinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı olayı 'terör eylemi' olarak niteledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hessen eyaletinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınayarak, ülkeyi etnik değerler üzerinden bölmeye çalışanlarla savaşmaya devam edeceğini söyledi.
"Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır." diyen Merkel "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle