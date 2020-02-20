Almanya Başbakanı Merkel'den Hanau saldırısına kınama: Irkçılık bir zehirdir
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Almanya Başbakanı Merkel'den Hanau saldırısına kınama: Irkçılık bir zehirdir

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hanau kentinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı olayı 'terör eylemi' olarak niteledi.

20.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:06
Almanya Başbakanı Merkel'den Hanau saldırısına kınama: Irkçılık bir zehirdir

Başbakanı , eyaletinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınayarak, ülkeyi etnik değerler üzerinden bölmeye çalışanlarla savaşmaya devam edeceğini söyledi.


"Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır." diyen Merkel "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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