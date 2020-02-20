Almanya Başbakanı Merkel'den Hanau saldırısına kınama: Irkçılık bir zehirdir

20.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:06

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hessen eyaletinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınayarak, ülkeyi etnik değerler üzerinden bölmeye çalışanlarla savaşmaya devam edeceğini söyledi.



"Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır." diyen Merkel "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle