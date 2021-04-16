Almanya Başbakanı Merkel, AstraZeneca aşısı oldu
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Almanya Başbakanı Merkel, AstraZeneca aşısı oldu

Almanya Başbakanı Merkel, AstraZeneca aşısı oldu
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirilen AstraZeneca aşısını yaptırdığı bildirildi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirilen AstraZeneca aşısını yaptırdığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı açıklamada Angela Merkel'in bugün AstraZeneca aşısı olduğunu belirtti.

Seibert, ayrıca hesabından "Dr. Angela Merkel. Doğum tarihi 17.07.1954" yazılı aşı defterinin fotoğrafını paylaştı.

Merkel de aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün AstraZeneca'dan ilk aşıyı olduğum için mutluyum. Aşı kampanyasına katılan herkese ve aşılanan herkese teşekkür ederim. Aşılama, salgının üstesinden gelmenin anahtarıdır. " ifadesini kullandı.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'unda AstraZeneca aşısı olduğu bildirildi.

Almanya'da 27 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 15 milyon 400 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 400 bin kişiye ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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