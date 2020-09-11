Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz
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Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı konuşma sırasında, AB-Türkiye birlikteliğini sergileyen görsel Alman milletvekili Reinhard Bütikofer'i rahatsız etti. Türk bayrağı hakkında skandal ifadeler kullanan Bütiköfer, "Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz" dedi.

11.09.2020 22:45 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:04

Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu'nda video konferans yoluyla konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında ekranda yer alan AB-Türkiye birlikteliği simgeleyen görsel AP'nin Alman milletvekillerinden Reinhard Bütikofer'de rahatsızlığa neden oldu.

Bakan Çavuşoğlu, dün Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu'nda konuşma yaptı. Konuşma, video konferans yöntemi ile gerçekleşti. Bakan Çavuşoğlu, konferansta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerdeki duruşunu anlattı.

Çavuşoğlu'nun konuşması esnasında Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) birlikteliğini temsil eden iki bayrağın tek karede verildiği çizim Türkiye'nin hazırladığı sunumda yer aldı. Ekranda yer alan bu görsel ise AP'nin Alman milletvekillerinden Reinhard Bütikofer'de rahatsızlığa sebep oldu.

Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz
Reinhard Bütikofer

"BİR DAHA GÖSTERMEYİN, GÖLGESİNDE KALIYORUZ"

Bütikofer, iki bayrağın karıştırılma şeklinin hoşuna gitmediği şeklinde skandal ifadeler kullanarak, Avrupa Birliği bayrağındaki yıldızlardan bazılarının Türk bayrağındaki yıldızların gölgesinde kaldığını belirterek, "Bunu yapmamıza gerek yok. Bu görselin yeniden gösterilmemesi gerekiyor" dedi.

YPG'Lİ TERÖRİST KONUŞMUŞTU

Avrupa Parlamentosu'nda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin teröristlerini gösteren fotoğrafların yer aldığı bir sergi açılmıştı. 2017 yılında ise Orta Doğu'daki gelişmelerin konuşulduğu görüşmeye YPG'li bir kadın terörist bağlanmıştı.

Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz
Haber Yorumları (7)
TÜRKÜMBEN: Bir günü tam gölgesinde kalacak
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HALK: Merak etmeyin katil hristiyanlar Türkiye gümbür gümbür geliyor tarihteki kahpeliklerinizin bedeli ağır olucak.
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EROL: domuzlardan neyi beklemek lazim domuz domuzdur
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