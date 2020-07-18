Alman turizm acentelerine, Ege'nin güzellikleri anlatıldı AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen toplantıda, Almanya'nın önde gelen turizm acentelerinin temsilcileri ağırlandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen toplantıda, Almanya 'nın önde gelen turizm acentelerinin temsilcileri ağırlandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın 'Güvenli Turizm Sertifika Programı' ile ilgili sunum yaptığı toplantıda turizmcilere, Ege Bölgesi ile Kuşadası'nın doğal ve tarihi güzellikleri anlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile bir havayolu şirketinin yetkilileri, Almanya'nın 7 farklı şehrinden gelen toplam 33 tur operatörünün temsilcilerini Kuşadası'nda ağırladı. Bir otelde gerçekleşen buluşmaya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, TGA Başkanı Timuçin Güler, havayolu şirketinin yöneticileri ile Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden katıldı. Ege Bölgesi ile Kuşadası'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı toplantıda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Alman tur operatörü temsilcilerine, Güvenli Turizm Sertifika Programı ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini tanıttı.

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SEYAHAT EDEBİLİRLER"AB'ye üye ülke vatandaşlarının Türkiye'ye gönül rahatlığı içinde seyahat edebileceklerin belirten Nadir Alpaslan, "Almanya'da 3 milyon 500 bin civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşıyor. Almanya ile çok eski tarihlere dayalı bir dostluğumuz var. Bu ilişkilerin devam etmesi için biz ülke olarak tüm çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye bir turizm ülkesi. Dünyada turizm alanında en iddialı ülkelerden birisiyiz. 2019 yılı verilerine göre, koronavirüs salgını öncesi dünyada en fazla turist çeken 6'ıncı ülke olduk. Pandemi süreci ve sonrasında ülke turizminin sağlıklı ve güvenilir olması için de hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Biz istiyoruz ki eskiden olduğu gibi ülkemize dış ülkelerden ziyaretçiler gelmeye devam etsin. Ülkemize gelen turistler hiçbir kuşku duymadan sağlıklı, nitelikli ve güvenilir bir seyahat ve tatil yapabilsinler. Bu amaçla da yoğun bir çalışma sürecine girerek uluslararası geçerliliği olan bir sertifika programı uygulamaya koyduk. Havayolu şirketlerinden, acentelere restoranlardan otellere kadar bütün işletmeler bu kurallara harfiyen uyuyor. Türkiye doğasıyla, deniziyle ve kültürel varlıklarıyla turizmde eşsiz bir ülke. Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden misafirlerimiz Türkiye'ye gelip, gönül rahatlığıyla tatillerini geçirebilirler" diye konuştu.- Aydın

Kaynak: DHA