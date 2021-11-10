Alman Noel Baba, 22'nci kez Demre'de

ALMANYA'da 36 yıldır 'Noel Baba' misyonunu yürüten Alman Wolfgang Kimming Liebe (66), 22'nci kez Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikholaos'un mezarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesini ziyaret etti.

Alman Noel Baba Wolfgang Kimming Liebe, Aziz Nikholaos'un yaşadığı yer olarak bilinen, mezarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesine 22'nci kez geldi. Wolgang Kimming Liebe, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu'nu ziyaret etti. Kaymakam Şatıroğlu ile makamında bir araya gelen Liebe, "Türkiye ve Demre, benim ikinci vatanım. Demre'nin fahri hemşehrisi olma onurunu taşıyorum. Son yolculuğuma da burada uğurlanacağım. 36 yıldır göğsümde Türk bayrağı taşıyarak, Türkiye'yi, Demre'yi, Noel Baba'nın Demreli olduğunu anlatmaya, tanıtmaya çalışıyorum. Herkes bana göğsümde niçin Türk bayrağı taşıdığımı soruyor. Ben de Noel Baba'nın Türkiyeli ve Demreli olduğunu anlatıyorum. Ben Demre'nin fahri tanıtım elçisiyim. Bundan da onur duyuyorum" diye konuştu.

Müftü Akpınar, Liebe'ye Almanca Kuran-ı Kerim hediye etti. Liebe de Müftü Akpınar'a hediyeler verdi. İlçede 5 gün kalacak olan Liebe, Demre Belediye Başkan Okan Kocakaya ile Aziz Nikholaos Anıt Müzesi ve Aziz Nikholaos'un doğduğu yer olarak bilinen Patara Antik Kenti'ni ziyaret edecek.