Alman hayat tarzını al, Alman vatandaşı ol

"GÖÇMENLERİ nasıl iyi bir Alman vatandaşı yaparım?" sorusu yerine, "vatandaşlıktan nasıl soğuturum'la uğraşıyor. Almanya Anayasasında 1913 yılından kalma kan bağına dayalı vatandaşlık maddesini değiştirmesi için 2000 yılını, Sosyal Demokratlarla (SPD) Yeşiller hükümetinin kurulmasını bekledi. Seçimi kazanan Gerhard Schröder Yeşillerle birlikte 2000'de anayasadaki 'kan bağı' ilkesini 'doğulan yer' diye değiştirdi. Ama Schröder'in söz verdiği çifte vatandaşlığın ise 14 yıl daha beklemesi gerekti. Hıristiyan Birlik imza kampanyalarıyla kamuoyunu çifte vaatandaşlığa karşı yönlendirdi. Schröder ve Yeşiller seçimlerde verdiği çifte vatandaşlık sözünü tutamadı.

Göçmen kökenli gençleri avutmak için bir 'opsiyon modeli' bulundu. Almanya'da doğan göçmen kökenli çocuklara 24 yaşına kadar çifte vatandaş kalabilmeleri şansı verildi. Ama gençler en geç 24 yaşında ikisinden birisine karar vermek zorunda bırakıldı.

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Bu sefer SPD Lideri Sigmar Gabriel 2013 seçimlerinde çifte vatandaşlık sözü verdi. SPD ile büyük koalisyon hükümeti kuran Hıristiyan Birlik, çifte vatandaşlığa 'evet' demek zorunda kaldı. Gençlere belirli şartlar altında çifte vatandaşlık yolunu açan yasa 2014 yılında yürürlüğe girdi.

Fakat Hıristiyan Birlik çifte vatandaşlıkla bir türlü barışamadı. Çok geçmeden çifte vatandaşlığın kaldırılmasını yeniden tartışmaya açtı.

ŞİMDİ SPD'YLE

Hükümet şimdi vatandaşlık yasasında yine değişikliğe gidiyor.

İleriye dönük değil, geriye dönük.

Yeni yasada Alman vatandaşlığı için, "Alman hayat tarzına uyma" şartı getiriliyor. Bu şart, "Alman hayat tarzı nedir? Tipik bir Alman hayat tarzı var mı?", sorularını gündeme getiriyor.

Herhalde Alman hayat tarzı deyince, Noel Bayramı'nı çam ağacı altında kutlamak, Alman yemekleri yemek, Alman müziği dinlemek, Bavyera Eyaleti'nde 'dirndl' ve kısa deri pantolon giymek, 'Oktoberfest'e gitmek ya da Alman meziyetlerinin başında gelen 'dakik olmak' gibi klişeler anlaşılmaz. O zaman Alman hayat tarzı yasalara uymak mı? İçişleri Bakanlığı sözcüsü Grünewaelder bu konudaki sorularıma, somut olarak sadece çok evliliği örnek gösterebildi. Ama Alman yasalarına göre çok eşlilik zaten yasak. Ayrıca bir kişinin Alman hayat tarzına uyduğunu kim kontrol edecek ya da kim karar verecek? Bu soruların cevabı da açık değil. Vatandaşlığa geçişi zorlaştırarak, burada doğup büyüyen gençleri Alman vatandaşlığından soğutmak Almanya'nın çıkarına değil.