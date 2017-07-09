PKK'lıların Darp Ettiği Alman Gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

Alman gazeteci Martin Lejeune, G20 zirvesi için ülkesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için teşekkür mesajı yayımladı.

Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen Alman serbest gazeteci Martin Lejeune, bremen'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından darbedilmişti.

"YİNE GEL REİS"

Lejeune, Almanya ziyareti sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti:

"Reis, Almanya'da bizi ziyaret ettiğin için teşekkür ederiz. Lütfen yakın zamanda yine gel."