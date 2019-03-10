Alman Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı İçin Oy İstedi

Almanya Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann, kardeş belediye olan Bağcılar'ın Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya seçim çalışmalarında destek vermek için Türkiye'ye geldi.

Çağırıcı'yla birlikte dernekleri ve Bağcılar sokaklarını dolaşan Petermann, vatandaşlara ilçedeki değişimi anlattı. Çağırıcı için oy isteyen Peterman, "Aslında fazla söze gerek yok. Lokman Başkanın doğru insan olduğunu doğru yerde çalışmalar yaptığını uzun yıllardır görüyorum. Birkaç yıl içinde Bağcılar'da neler değiştirdi hepimiz farkındayız. Avrupa'yı kıskandıran çalışmalar yapıyor" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir süre kala Bağcılar'dan Cumhur İttifakı adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ziyaret ettiği esnaftan, dolaştığı pazarlarda ve kapısını çaldığı ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gören Çağırıcı, hem onları dinliyor hem de 2019-2024 plan ve projelerini anlatıyor. Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar gönül belediyeciliği hedefi doğrultusunda çalışmalar sürdüren Çağırıcı'ya, Bağcılar Belediyesi'nin kardeş belediyesi olan Almanya Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann'dan da destek geldi.

Tercümanıyla birlikte İstanbul'a gelen Petermann, Pazar gününü Çağırıcı'ya ayırdı. Petermann, Çağırıcı'yla gün boyu Bağcılar sokaklarını dolaşıp vatandaşları selamladı ve onlardan Çağırıcı için oy istedi. Hava güzel olduğu için dışarıda piknik yapan ailelerin sofralarına oturan Petermann, onlarla neşeli dakikalar geçirdi. Petermann,"Lokman Başkan'dan memnun musunuz?" diye sordu. Aldığı 'Evet' cevabı karşısında 'Ben de öyle düşünüyordum' dedi.

"LOKMAN BAŞKAN AVRUPA'YI KISKANDIRAN ÇALIŞMALAR YAPIYOR"

Petermann ziyaret edilen dernek binalarında ise mikrofonu eline alıp miting havasında konuşma yaptı. Bağcılar'daki değişimden bahseden Petermann, "Bugün burada olmaktan ve Lokman Başkana seçim çalışmalarında az da olsa destek olduğum için çok mutluyum. Bu ilçenin ne kadar çok değiştiğini en etkin şekilde görenlerdenim. Burada yapılanların Bağcılar için, İstanbul için ve Türkiye için çok iyi ve önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında fazla söze gerek yok. Lokman Başkanın doğru insan olduğunu doğru yerde çalışmalar yaptığını 20 senedir görüyorum. Avrupa'yı kıskandıran çalışmalar yapıyor. Lokman kardeşimin aynı bu şekilde çalışmalarına devam edeceğini ümit ediyorum. Sizin de onu destekleyeceğinizden şüphem yok" dedi.

"VATANIN SELAMETİ İÇİN MÜCADELE SİYASİ ALANDA DA ÇOK ÖNEMLİ"

Petermann'ın Almanya'da Türklere ve Müslümanlara yönelik güzel hizmetler yaptığını dile getiren Çağırıcı da şunları söyledi:

"Kendisiyle 20 yıllık dostluğumuz kardeşliğimiz var. Bizi 15 Temmuz'da da yalnız bırakmamıştı. Beni arayıp seçim çalışmalarımda yanımda olmak istediğini söyledi. Çok yoğun olduğumuzu yorulacağını söyledim bana 'Bir gün olsa da gelip sana yardım edeceğim' dedi.

Bu hareketi bizi çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de Almanya'daki seçim zamanı gidip ona aynı dostluğu gösteriyoruz"

Çalışmalarının ilk günkü heyecan, azim ve gayretle sürdüğünü de söyleyen Çağırıcı, "Her geçen gün karşımızda birleşmeleri görüyoruz. Vatanın bekçiliği ve selameti için mücadele sadece askeri cephede olmaz siyasi alanda da çok önemli. Çalışmalarımızı bu önemle yapıyoruz" dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA