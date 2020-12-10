Allianz Motto Hareket'e Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nden platin ödül

Allianz Türkiye'nin çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlama hedefiyle hayata geçirdiği Allianz Motto Hareket, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri'nde "Sağlıklı Bireyler" kategorisinde platin ödüle layık görüldü.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, topluma yarar sağlayan, değer katan projeleri farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan ve iş birlikleri yaratan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde, Allianz Motto Hareket ile ödül kazandı.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri'nde Allianz Türkiye, "Sağlıklı Bireyler" kategorisinde platin ödülün sahibi oldu. Organizasyonda sosyal sorumluluk projeleri, 5 ana kategori ve 17 amaçta ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir, pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, Allianz Motto Hareket'in ödüle layık görülmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Allianz Motto Hareket ile gelecek nesillerin hayatına değer katacak, uzun soluklu bir kurumsal sorumluluk programı hayalimizi gerçeğe dönüştürdük. Paydaşlarımızın ve hedef kitlemiz olan gelecek nesillerin görüşlerini alarak tasarladığımız Allianz Motto Hareket'te 7-12 yaşları arasındaki çocuklara odaklandık. Çocukların hayatlarına kattığımız değeri ve programımızın sosyal etkisini ölçümlemek için Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce, Dr. Koray Kılıç ve Serap Sarıkaya tarafından kapsamlı bir araştırma yürütüldü. Araştırma sonuçları Allianz Motto Hareket'in çocukların hem fiziksel hem de mental gelişimine katkı sağladığını gösterdi. 'Sağlıklı Bireyler' kategorisinde aldığımız bu ödül de hedeflediğimiz yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Programda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

İki yılda 1.753 çocuğun hayatına değer katıldı

Allianz Türkiye'nin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlama hedefiyle hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle 2018 yılından bu yana devam ediyor.

Allianz Motto Hareket kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce ve ekibiyle birlikte hazırlanan 16 haftalık eğitim dönemi ve 8 haftalık yaz dönemi içerikleriyle 2 senenin sonunda 19 il ve 21 etkinlik noktasında 1.753 çocuğa ulaşıldı. Toplam 8 yıl sürecek program ile hareket, spor ve sağlıklı yaşam kültürünün toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Allianz Motto Hareket koronavirüs ile mücadele döneminin sürdüğü yeni eğitim döneminde ise Prof. Dr. Mustafa Levent İnce ve ekibi tarafından hazırlanan online eğitim içerikleri ile Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) dijital platformlarında gönüllüler aracılığıyla uygulanmaya devam ediyor.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi, "Değişimi Yönetmek: Belirsizlik Dönemlerinde Liderlik" temasıyla gerçekleştirildi.

Zirvede Kovid-19'un yarattığı belirsizlik ortamında şirketlerin bu değişim sürecine nasıl uyum sağladığı, gelecekte dünyayı nelerin beklediği, bireysel ve kurumsal olarak neler yapılabileceğine dair sorulara cevaplar arandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt