ALKÜ'ye Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi'nden ziyaret
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ALKÜ'ye Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi'nden ziyaret

Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi (National Aviation University) Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yuriy Voloşkin ve beraberindeki heyet, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne (ALKÜ) ziyarette bulundu.

ALKÜ'ye Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi'nden ziyaret
25.08.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:05

Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi (National Aviation University) Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yuriy Voloşkin ve beraberindeki heyet, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne (ALKÜ) ziyarette bulundu.

Üniversitenin Senato Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarete, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Ortamevzi, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Derman Vatansever Bayramol ile Ukrayna Alanya Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Kahya ve dernek temsilcileri katıldı.

Ziyarette Rektör Kalan, ALKÜ'nün mevcut durumu ve projelerin hakkında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmenin ardından, ALKÜ ve Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi arasında gerçekleştirilebilecek eğitim ve akademik alandaki işbirlikler konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Rektör Kalan, işbirlikleri konularında atılacak adımları değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade ederek, gidilecek yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalan, ziyaretinden dolayı Voloşkin ile dernek temsilcilerine teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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