ALKÜ'DE 'Tonyukuk Abidesi' konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından internet üzerinden "Türk Dünyasının Serveti, Servet Somuncuoğlu Anısına Kadim Bilgeliğin ve Güçlü Devletin Abidesi: TONYUKUK" konulu panel düzenlendi.

Yazılışının 1300'üncü yılı dolayısıyla UNESCO tarafından 2020 yılınının "Bilge Tonyukuk" Yılı olarak ilan edilmesinin ardından, ALKÜ tarafından düzenlenen panel ile "TONYUKUK" araştırmalarına adanmış çalışmalara değerli bir katkı daha sunulmuş oldu. Prof. Dr. Ali Akar, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ve ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın konuşmacı olarak katılması planlanan panele Rektör Kalan sağlık sorunu sebebiyle katılamadı. Panelin yürütücülüğünü üstlenen ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir aracılığıyla mesajını gönderen Rektör Kalan, sağlık sorunu sebebiyle her ne kadar kendisi panele iştirak edememiş olsa da, bu alanda çalışmalar yürüten bilim dünyasındaki iki saygın bilim insanının panelde buluşarak değerli bilgiler veriyor olmasının çok önem arzettiğini belirterek katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Ali Akar ve Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'ın konuşmacı olarak katıldığı ve onlarca farklı üniversiteden öğretim üyelerinin yoğun ilgisiyle takip edilen panelde ömrünü bu alandaki çalışmalara adayan Servet Somuncuoğlu sarf ettiği emekleri vesilesiyle rahmet ve şükran ile anıldı. Konuşmasında, Servet Somuncuoğlu ile bölgedeki çalışmalarından hareketle Tonyukuk'un tarihi arka planına dair bizzat kendisinin elde ettiği bilgileri paylaşan tarihçi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'ın sunduğu bilgiler ilgiyle takip edildi. Ardından Prof. Dr. Ali Akar; Prof. Dr. Ahmet Taşağıl gibi Tonyukuk üzerine yazmış olduğu kitabından hareketle bilge Tonyukuk'un dili ile devlet felsefesi üzerine özgün bilgilerini paylaştı.

Konuşmaların ardından ALKÜ'nün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan panele izleyici olarak katılanlar tarafından gönderilmiş olan sorular panelin yürütücüsü Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir tarafından panelistlere yöneltildi. Panelin sonunda Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ve Prof. Dr. Ali Akar organizasyona katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek bu fırsatı kendilerine sunan ve destek olan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'a şifa dilekleri ve teşekkürlerini dile getirdiler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı