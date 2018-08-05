Alkolü Fazla Kaçıran Yağmur Ünal, Çöp Kamyonunun İçine Düştü

Bebek'te bir mekana eğlenmek için giden Yağmur Ünal ve Irmak Ünal mekan çıkışı objaktiflere takıldı. Alkolü fazla kaçırdığı anlaşılan Yağmur Ünal ayakta durmakta zorlandı. Daha sonra dengesini kaybeden Ünal, çöp kamyonunun içine düştü.

ALKOLÜ FAZLA KAÇIRINCA KENDİNİ ÇÖP KAMYONUNUN İÇİNDE BULDU

Yağmur Ünal'ın sevgilisi Kasım Garipoğlu'nu ablası ile tanıştırmak için organize ettiği eğlence olaylı bitti. Çıkışta alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorluk çeken Yağmur Ünal, ayağı kayınca Beşiktaş Belediyesi'ne ait çöp toplama aracının içine düştü. Ünal'a çevrede bulunan insanlar ve ablası Yağmur Ünal, yardım etti.