Alkolü Fazla Kaçıran Yağmur Ünal, Çöp Kamyonunun İçine Düştü
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal eğlenmek için gittiği mekan çıkışı fazla alkol almaktan ayakta duramayıp çöp kamyonunun içine düştü.
Bebek'te bir mekana eğlenmek için giden Yağmur Ünal ve Irmak Ünal mekan çıkışı objaktiflere takıldı. Alkolü fazla kaçırdığı anlaşılan Yağmur Ünal ayakta durmakta zorlandı. Daha sonra dengesini kaybeden Ünal, çöp kamyonunun içine düştü.
ALKOLÜ FAZLA KAÇIRINCA KENDİNİ ÇÖP KAMYONUNUN İÇİNDE BULDU
Yağmur Ünal'ın sevgilisi Kasım Garipoğlu'nu ablası ile tanıştırmak için organize ettiği eğlence olaylı bitti. Çıkışta alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorluk çeken Yağmur Ünal, ayağı kayınca Beşiktaş Belediyesi'ne ait çöp toplama aracının içine düştü. Ünal'a çevrede bulunan insanlar ve ablası Yağmur Ünal, yardım etti.
YORUMLAR (14)
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Hakettiğini yaşarsınCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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Vay gariban vay çöplügemi düştün gıyamam sana :)Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Uzak durun şu pislik işlerden artık yeter...bıkmadınız mı BU pislik işlerdenCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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Ablasının adı da yağmur ünal ne tesadüf :)Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Nasil ana baba var bunlardaCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır