Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsünün karantinaya uymadığı, yapılan testte 1.10 alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsünün karantinaya uymadığı, yapılan testte 1.10 alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Sürücü Ali F. (30), "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın" dedi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptı. 16 AAJ 397 plakalı motosikleti durduran ekipler, sürücü Ali F.'nin belgelerini kontrol ederken, alkol testi uyguladı. Yapılan test sonucu 1.10 alkollü olduğu ve 3'üncü kez alkollü araç kullandığı ortaya çıktı.

MESAFE UYARISI

GBT sorgulamasında sürücünün Kovid- 19 hastası olduğu ve karantinayı deldiğini tespit eden ekipler, mesafe oluşturdu. Ekipler sürücüye mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye 5 gün önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.

Sürücü Ali F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim" dedi.


Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Uğur İbrahim Altay
Magazin Vildan Atasever Seda Sayan Yeşim Salkım Derya Baykal
Spor Arda Turan Marcao Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Sergen Yalçın Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 00:19:43. #1.11#