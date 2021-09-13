Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsünün karantinaya uymadığı, yapılan testte 1.10 alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Sürücü Ali F. (30), "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın" dedi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptı. 16 AAJ 397 plakalı motosikleti durduran ekipler, sürücü Ali F.'nin belgelerini kontrol ederken, alkol testi uyguladı. Yapılan test sonucu 1.10 alkollü olduğu ve 3'üncü kez alkollü araç kullandığı ortaya çıktı.

Sürücü Ali F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim" dedi.