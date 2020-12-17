Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı

Esenyurt'ta alkollü tır sürücüsü çok sayıda araca hasar verdikten sonra bir kamyoneti de önüne alıp hurda metallerin toplandığı depoya daldı.

Esenyurt'ta alkollü tır sürücüsü çok sayıda araca hasar verdikten sonra bir kamyoneti de önüne alıp hurda metallerin toplandığı depoya daldı. Sürücü de 2.32 promil alkol çıkarken 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi 1621'nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sonradan alkollü olduğu ortaya çıkan tır sürücüsü Mustafa A. yokuş aşağıya inen yolda çok sayıda araca hasar verdi. Son olarak Ali Öksüz isimli vatandaşın kullandığı kamyoneti önüne katan Mustafa A. hurda dükkanına daldı. Olay yerine ihbar üzerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayı 2 kişi hafif yaralarla atlatırken Mustafa A.'nın 2.32 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili konuşan Doğan Durmaz, sesleri duyduğunu ifade ederek, "Baktığımızda tır 2-3 aracı önüne almıştı. Tır'nı şoförü sarhoştu ayakta duramıyordu. Adam arabadan indiğinde içki şişeleri yerlere döküldü. Bizim işçimiz de içerideydi o darbe ile bir sarsıntı falan geçirdi. Araçlarda sıkışan da oldu. Araba takla attı dağıldı" dedi.

TIR'ın önüne aldığı kamyonetin sürücüsü Ali Öksüz ise, "Ben demir boşaltmaya geliyordum aşağıdan. O sırada üstten aşağıya tır geliyordu oradan birkaç kişinin sesini duydum 'tır geliyor kaçın diye" sağımda kamyonet vardı park halinde ama kaçamadım. Adamların bağırmasıyla tır'ın bana vurması 5-10 saniye anca sürdü. Elimde yara ver göğüsümde ve bacaklarımda ezilme var. Sürücü 2.32 promil alkollü çıktı polis tutanağında var" diye konuştu.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Alkollü tır sürücüsünün yaşattığı dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tır'ın yokuş aşağıya hızla gelirken önce araçlar çarpması ve kamyoneti devirmesi ardından da hurda deposuna çarparak durması yer alıyor.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı